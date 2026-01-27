نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الري: تعزيز التنسيق الأممي للمياه ضرورة لتنمية مستدامة واستقرار عالمي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يناير 2026 10:59 صباحاً - دوت الخليج_ التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ريتنو مارسودي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمياه، على هامش الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بدولة السنغال.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أهمية تعزيز دور المبعوث الأممي لتوفير ولاية واضحة وقدرة فعّالة للتنسيق بشأن ملفات المياه والمناخ، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين التنسيق بين كيانات الأمم المتحدة. كما شدد على أهمية منصة UN-Water كمنصة مركزية لضمان اتساق جهود الأمم المتحدة في مجال المياه، مشيرًا إلى أن المياه مورد حيوي للتنمية والاستقرار، ويجب تبني سياسات متوازنة تعزز كفاءة الإدارة وتشجع الاستثمار المستدام.

وأكد سويلم تقديره للتبادل البنّاء للآراء مع الرؤساء المشاركين في الحوارات التفاعلية، خاصة محور “المياه والكوكب” برئاسة مصر واليابان، مشيرًا إلى استعداد مصر للعمل الوثيق لتعزيز الاتساق المؤسسي وزيادة الأثر العملي لمخرجات هذه الحوارات.

