مباحثات مصرية – إماراتية لتعزيز الابتكار الغذائي وضمان سلامة المنتجات

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يناير 2026 05:07 مساءً - محمد أحمد _ التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يرافقه منال عبد اللطيف، الوزير المفوض – مكتب التمثيل التجاري بدبي، مع الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل أول مساعد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، لبحث آفاق التعاون المشترك في التصنيع الغذائي المتقدم وتنظيم منظومة الغذاء وذلك علي هامش معرض جلفود.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور الهوبي الدور التنظيمي لهيئة سلامة الغذاء في تطوير إطار تشريعي ورقابي حديث لضمان سلامة المنتجات الغذائية، والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز ثقة المستهلك، مع دعم تنافسية القطاع الغذائي.

فيما عرضت الدكتورة فرح الزرعوني، آليات الاستدعاءات للمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير، إضافة إلى استراتيجيات دعم الابتكار الغذائي والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ونمو الصناعات الغذائية المستقبلية، إلى جانب تطوير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تواكب الابتكارات والمنتجات الغذائية الجديدة وتوازن بين تسريع النفاذ إلى الأسواق والحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة.

كما تم استعراض الجانبين سياسات التسجيل والاعتماد للمنتجات الغذائية الجديدة، وآليات الاستدعاءات للمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير، إضافة إلى استراتيجيات دعم الابتكار الغذائي والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ونمو الصناعات الغذائية المستقبلية.

وتم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي واستكشاف آليات تعاون مستقبلية بين مصر والإمارات في قطاع الصناعات الغذائية.

