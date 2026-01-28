نعرض لكم الان تفاصيل خبر سلامة الغذاء تبحث مع قيادات بلدية دبي آليات تسجيل المنشآت الغذائية ونظام القوائم البيضاء من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 يناير 2026 07:06 مساءً - محمد أحمد _ التقى الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم في دبي، الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي،

بحث الجانبان، سبل التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الرقابة على الغذاء والصحة العامة، ودعم منظومات سلامة الغذاء، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي المصاحب لمعرض «جلفود» للغذاء.

واستعرض الدكتور طارق الهوبي، الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء على منظومة الغذاء في مصر، وجهودها في دعم الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز نفاذها إلى أسواق دولة الإمارات، إلى جانب متابعة ردود فعل الأسواق تجاه المنتجات المصرية، بما يعكس جودة وسلامة الأغذية الوطنية والتزامها بالمعايير الدولية.

كما تناول آليات تسجيل واعتماد المنشآت الغذائية، ونظام القوائم البيضاء للمنشآت الإنتاجية والمستوردين، إلى جانب إجراءات تسجيل منتجات الأغذية الخاصة، مؤكدًا اعتماد الهيئة على مناهج وأساليب رقابية حديثة تواكب التطور المتسارع في مجال الابتكار الغذائي، بما يضمن توفير منتجات آمنة ومبتكرة ومتوافقة مع متطلبات الأسواق العالمية.

من جانبها، استعرضت المهندسة هند محمود، مديرة المختبر المركزي بدبي، مراحل تطور إدارة مختبر دبي المركزي والخدمات التي يقدمها لقطاع الأغذية، بما يعكس تطور البنية التحتية والقدرات الفنية الداعمة لمنظومة سلامة الغذاء وحماية المستهلكين.

وخلال اللقاء، قدم المهندس خالد عبد الله البلوشي عرضًا لمنظومة الرقابة على المنشآت الغذائية في إمارة دبي، وتجربة الإفراج السريع عن السلع الغذائية الواردة، من خلال تطبيق منظومة رقابية متكاملة وفقًا لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة، بما يضمن جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد الجانبان، أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء، وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمستهلكين، ودعم استدامة سلاسل الإمداد الغذائي، إلى جانب تعزيز جهود دعم الصادرات الغذائية المصرية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإماراتية بسهولة وكفاءة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلامة الغذاء تبحث مع قيادات بلدية دبي آليات تسجيل المنشآت الغذائية ونظام القوائم البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.