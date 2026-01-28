نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول يبحث مع بيكرهيوز العالمية تسريع التعاون في قطاع التعدين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 يناير 2026 07:59 مساءً - بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية، على هامش الاجتماع السنوي للشركة بمدينة فلورنسا الإيطالية، مستجدات التعاون بين الجانبين لتسريع تنفيذ مجالات العمل التي تم التوافق عليها الفترة الماضية، فور الانتهاء من الدراسات الفنية الجارية.

وخلال اللقاء بحضور الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG، جري متابعة التقدم في عدد من مجالات التعاون قيد الدراسة الفنية ومنها نشاط تخزين الغاز الطبيعي بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، واستغلال قدرات الطاقة الحرارية في باطن الأرض بالتعاون مع جنوب الوادي المصرية.

كما بحث الجانبان تسريع خطوات التعاون لأول مرة في قطاع التعدين في ضوء الحلول التكنولوجية الحديثة التي توفرها الشركة.

وتم التأكيد في هذا الإطار على التزام بيكر هيوز بدعم آفاق التعاون مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في ضوء المناقشات التي جرت بينهما مؤخراً.

وضع جدول زمني محدد لدمج تقنيات الشركة المتقدمة في مجال التعدين في مصر

كما تم مناقشة وضع جدول زمني محدد لدمج تقنيات الشركة المتقدمة في مجال التعدين في مصر، وكذلك التعاون المقترح في مجال المعادن الحيوية والنادرة في ضوء التطورات التي يشهدها قطاع التعدين المصري والتوجه لاستغلال الفرص الواعدة في هذا القطاع .

تعاون مقترح في مجال المعادن الحيوية والنادرة

كما تم التأكيد على اهمية الإسراع بالتوسع في تطبيق تقنيات بيكر هيوز المتقدمة في مجالات الاستكشاف والإنتاج البترولي لتحسين أداء الحقول القائمة و استخدام الحلول الرقمية، وكذلك التعاون التكنولوجي في مجال خفض الانبعاثات الكربونية وانبعاثات الميثان و كفاءة وترشيد الطاقة.

وشملت المباحثات أيضاً سبل التعاون في تطوير الكفاءات البشرية في قطاع البترول المصري من خلال برامج تدريب وورش عمل.

