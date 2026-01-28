نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: تحالف “تكنيب – إنبي – بتروجت” في مرحلة التأسيس لتنفيذ مشروعات الطاقة محليًا وإقليميًا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 يناير 2026 01:10 مساءً - دوت الخليج_ عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من شركة “تكنيب إنرجيز” (Technip Energies) العالمية، ضم ماركو فيلا، المستشار الأول لرئيس المجموعة، كارلو إجنازيو، المدير التنفيذي للمشروعات، وفرانشيسكو كاماراتا، المدير العام لفرع الشركة في مصر.

تناول اللقاء استعراض الخطوات التنفيذية لتأسيس شركة جديدة تمثل تحالفًا استراتيجيًا بين “تكنيب” وشركتي “إنبي” و”بتروجت” المصريتين لتنفيذ أعمال المشروعات داخل مصر وخارجها.

وأوضح الوزير أن التحالف يهدف إلى خلق كيان مرن قادر على تنفيذ مشروعات التصميمات الهندسية (FEED) والمقاولات (EPC) بسرعة وكفاءة عالية، مع ضمان أعلى نسبة مكون محلي.

وأضاف أن الشراكة بين الأطراف الثلاثة ستعزز القيمة المضافة لقطاع البترول المصري، وتدعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة من خلال تنفيذ مشروعات نوعية تتجاوز النطاق التقليدي.

من جانبه، استعرض ماركو فيلا ركائز التحالف، والتي تشمل نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق التكامل عبر استغلال الأصول المحلية لشركتي “إنبي” و”بتروجت”، وتوفير حلول تمويلية من مؤسسات الائتمان الدولية.

وأوضح الوفد أن الشركة الجديدة ستكون منصة لإدخال الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشروعات، مع التركيز على تدريب وتأهيل الأجيال الشابة للمنافسة خارجياً، خاصة في المنطقة العربية وإفريقيا.

كما ناقش الاجتماع الجدول الزمني لتأسيس الشركة، المستهدف اكتماله بحلول نهاية يونيو 2026، وتم الاتفاق على تحديد مشروع نموذجي في مجالات مثل الوقود المستدام للطائرات (SAF)، أو مجمعات التكرير الحديثة، أو مشروعات “الستيرين”، ليكون انطلاقة قوية للكيان الجديد ويؤهله للمنافسة في العطاءات الدولية.

حضر الاجتماع المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس وائل لطفي، وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس شركة إنبي.

