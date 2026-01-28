حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 08:15 مساءً - على بساط "ستاد القاهرة الدولي" تتوجه أنظار عشاق ميت عقبة صوب مواجهة مرتقبة تجمع بين الزمالك وبتروجيت في لقاء يغلفه طموح الفارس الأبيض لتصحيح المسار والقفز نحو المربع الذهبي، حيث يدخل الفريق الأبيض المواجهة وهو في المركز الخامس برصيد 22 نقطة مدفوعًا برغبة قوية في تجاوز كبوة التعادل الأفريقي الأخير وهز شباك الفريق البترولي الذي يطمح هو الآخر في خطف النقاط الثلاث للارتقاء من مركزه العاشر الحالي.

رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبتروجيت يلا شوت بلس اليوم بجودة عالية الدقة دون تقطيع أو تأخير في الدوري المصري شاهد

شهدت كواليس القلعة البيضاء قبل المباراة تغييرات لافتة في حراسة المرمى، حيث يعود محمد صبحي لحماية العرين بصفة أساسية بعد استبعاد محمد عواد من القائمة، بينما تلوح في الأفق مفاضلات فنية في الخط الأمامي بين التونسي سيف الجزيري وعدي الدباغ.

مع احتمالية عودة نبيل عماد دونجا لقيادة وسط الميدان عقب تعافيه من الإصابة؛ مما يمنح المدرب معتمد جمال خيارات تكتيكية متعددة لفرض السيطرة منذ الدقائق الأولى.

موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت في الدوري المصري

تتأهب الجماهير لانطلاق صافرة البداية لمباراة الزمالك ضد بتروجيت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكركمة، حيث يسعى الزمالك لاستغلال عامل الأرض والجمهور في هذه الموقعة التي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لموسم 2025-2026.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بتروجيت

كما هو معتاد في المسابقات المحلية، سيتم بث أحداث مباراة الزمالك ضد بتروجيت لحظة بلحظة عبر شاشة قناة "أون تايم سبورتس" (ON Time Sports) التي تنفرد بنقل منافسات الدوري الممتاز حصريًا في ظل ترقب كبير لما ستسفر عنه أقدام اللاعبين في مستطيل القاهرة الأخضر.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بتروجيت

من المنتظر أن يبدأ الفارس الأبيض مباراة الزمالك ضد بتروجيت بتشكيلة تضم كلًا من: