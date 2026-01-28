حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 08:15 مساءً - تتجدد الإثارة في الدوري المصري الممتاز تحت أضواء استاد القاهرة الدولي حينما يرتدي الزمالك ثوب التحدي لمواجهة طموح بتروجيت في سهرة كروية تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة، حيث يدخل الفارس الأبيض اللقاء وفي جعبته 22 نقطة تضعه في المركز الخامس باحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله الأخير سلبيًا أمام المصري البورسعيدي في المعترك الأفريقي.

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبتروجيت الأسطورة مباشر بأقوى جودة دون تقطيع لايف hd شاهد مباشر

هدف الزمالك اليوم هو النقاط الثلاث ولا بديل عنها للبقاء داخل دائرة الصراع على القمة، وعلى الجهة الأخرى، يحل بتروجيت ضيفًا ثقيلًا وهو يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة، واضعًا نصب عينيه هدفًا واحدًا وهو إسقاط الكبار ومعادلة رصيد الزمالك من النقاط.

ولذلك ستكون مباراة اليوم من الطراز الرفيع، إذ يسعى الفريق البترولي لاستغلال أي ثغرة دفاعية في الخطوط البيضاء لخطف فوز ثمين يعيد ترتيب أوراق المنطقة الدافئة في جدول المسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت في الدوري

تنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد بتروجيت اليوم الأربعاء 28 يناير في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت الذي ستتسمر فيه الجماهير أمام الشاشات لمتابعة فصل جديد من فصول الإثارة الكروية المحلية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بتروجيت

كما جرت العادة في نقل أحداث الكرة المصرية ستقوم شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" (OnTime Sports) ببث مباراة الزمالك ضد بتروجيت مباشرة وحصريًا عبر شاشاتها، مع تغطية شاملة تشمل استوديو تحليليًا يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.

من هو حكم مباراة الزمالك ضد بتروجيت؟

أوكلت لجنة الحكام مهمة إدارة هذا اللقاء للحكم محمود وفا كحكم ساحة، يعاونه محمد مجدي سليمان وخالد حسين كمساعدين، بينما يتولى حسن محمود دور الحكم الرابع، وفي غرفة تقنية الفيديو يتواجد الحكم خالد الغندور بمساعدة هاني خيري لضمان العدالة التحكيمية طوال الدقائق التسعين.