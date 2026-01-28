نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الري: التعاون مع مركز جنيف يستهدف بناء قدرات مياه النيل وتوسيع الشراكة إفريقيًا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 يناير 2026 02:07 مساءً - دوت الخليج_ التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالدكتور مارك زيتون، مدير «مركز جنيف للمياه»، على هامش مشاركته في «الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه» بدولة السنغال.

وخلال اللقاء، أشاد سويلم بالتعاون القائم بين وزارة الموارد المائية والري ومركز جنيف للمياه في مجال التدريب وبناء قدرات العاملين بقطاع شؤون مياه النيل بالوزارة، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير هذا التعاون وتحويله إلى شراكة مؤسسية طويلة الأجل، تركز على التطوير المشترك ونقل مناهج التدريب، وتدريب المدرّبين، وبناء القدرات المؤسسية.

وأوضح أن هذا التعاون يتم في إطار الشراكة بين مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) ومركز جنيف للمياه، مع إمكانية توسيع نطاقه ليشمل القارة الإفريقية.

كما استعرض الدكتور سويلم الدور المهم المنشود من مركز جنيف للمياه في إثراء ودعم أجندة «المياه من أجل السلام، نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»، من خلال التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في قضايا المياه، ودعم الحوار البنّاء، وتبادل الخبرات، والاعتماد على العلم والمعرفة كركيزة أساسية لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أهمية احترام خصوصية الأحواض المائية المختلفة، ومراعاة الأبعاد التنموية والإنسانية، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الوطنية ومبادئ التعاون الدولي، ويسهم في تعزيز الثقة وبناء التفاهم المشترك في التعامل مع القضايا المائية العابرة للحدود.

