الرياض - كتبت رنا صلاح - تحرك الدولار الأربعاء، بالقرب من أدنى مستوياته في 4 سنوات في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، بعد أن ‍تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه في الآونة الأخيرة.

تصريحات ترامب تسبب أزمة ثقة للدولار

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 95.964 بعد انخفاضه أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، مما أدى إلى تزايد بيع العملة الأمريكية وارتفاع الين واليورو والجنيه الإسترليني.

وتجاوز اليورو مستوى 1.2 دولار للمرة الأولى منذ عام 2021، وتراجع قليلا خلال الجلسة مسجلا 1.2015 دولارا.

واقترب الجنيه الإسترليني ⁠من أعلى مستوى منذ عام 2021 مسجلا 1.3823 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

ترامب يتجاهل تراجع الدولار

قال ترمب، أمس الثلاثاء، إن قيمة الدولار "رائعة"، وذلك عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه انخفض أكثر من اللازم.

واعتبر المتعاملون تعليقاته بمثابة ⁠إشارة لبيع العملة بقوة.

ولم تكن تعليقات ترمب جديدة كليا، لكنها جاءت في وقت يتعرض فيه الدولار لضغوط مع تأهب المتعاملين لتدخل منسق محتمل من جانب السلطات الأمريكية واليابانية لتثبيت الين.

وقال كايل رودا كبير محللي السوق لدى كابيتال دوت كوم "يظهر ذلك وجود أزمة ثقة في الدولار الأمريكي ويبدو أنه في الوقت الذي تتمسك فيه إدارة ترمب بسياستها التجارية والخارجية والاقتصادية غير المنتظمة، قد يستمر هذا الضعف".



وخلال العام الأول من توليه منصب الرئيس لولاية ثانية، أدى نهج ترمب المتقلب تجاه التجارة والدبلوماسية الدولية فضلا عن هجومه على مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تراجع الدولار بأكثر من 9%، ليسجل أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017.



وبدأ العام الجديد على تراجع، إذ انخفض بالفعل بنحو ‌2.3% في يناير/كانون الثاني مع الزيادات الضخمة في الإنفاق العام التي أقلقت المستثمرين.