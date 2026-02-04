الرياض - كتبت رنا صلاح - ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، شارك وزير المالية عبد الحكيم الشبلي في المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية الذي تنظمه وزارة المالية في دولة الإمارات العربية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي.

الأردن يشارك بمنتدى المالية العامة في الدول العربية

وبحسب بيان الوزارة الأربعاء، يعد هذا المنتدى، منصة إقليمية رفيعة المستوى تجمع وزراء المالية وكبار المسؤولين وصناع السياسات وخبراء المؤسسات الدولية والإقليمية، لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه المالية العامة في الدول العربية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

تبادل الخبرات

يركز المنتدى على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الاستدامة المالية وإدارة الدين العام وتعزيز كفاءة الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية.



وترأس الشبلي الجلسة الأولى في المنتدى تحت عنوان "آفاق العالم العربي في ظل الصدمات وحالة عدم اليقين"، بحضور رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ووزير دولة للشؤون المالية الإماراتية محمد بن هادي الحسيني، حيث تحدث عدد من وزراء المالية وخبراء صندوق النقد الدولي في هذه الجلسة حول عدد من المواضيع المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما في ذلك أثر التغيرات في التجارة العالمية وحالة عدم اليقين على المؤشرات الاقتصادية في الوطن العربي.



كما شارك الشبلي كمتحدث رئيس في الجلسة الثانية من المنتدى والتي تحمل عنوان "أولويات العالم العربي في السنوات المقبلة"، حيث أكد وزير المالية ضرورة قيام المنتدى في السنوات المقبلة بتقديم المساعدة للدول العربية في وضع السياسات التي تساعد الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية وحالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي.



وأشار إلى الإنجازات التي تحققت على مستوى الاقتصاد الوطني والتي تدل على متانة الاقتصاد الوطني الذي يمثل بيئة جاذبة للاستثمار في المنطقة.

وزير المالية يعقد عدة اجتماعات

على هامش المنتدى العاشر للمالية العامة وفعاليات القمة العالمية للحكومات، عقد وزير المالية عدة اجتماعات من ضمنها، لقاء رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، حيث تم عرض أهم الإصلاحات التي تحققت ضمن البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق.



من جهتها، أشادت جورجيفا بتجربة الأردن في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي والإنجازات التي حققها الأردن في هذا الشأن.



كما عقد الوزير لقاء مع وزير دولة للشؤون المالية الإماراتية محمد بن هادي الحسيني، أكد خلاله الطرفان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجانبين الأردني والإماراتي، إذ شكر الشبلي الوزير الإماراتي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالتنظيم عالي المستوى لهذه الفعاليات وبالفائدة التي تعود بها على الدول العربية.