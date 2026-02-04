الرئيس السيسى: أمن الإقليم مسئولية جماعية ونرفض أى محاولات لتقسيم الصومال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 07:23 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا فى أفريقيا، مشيرا إلى أن تركيا تحتل مكانة متقدمة بين الدول التي تستقبل الصادرات المصرية.

تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية، أن القاهرة تأمل أن يسهم منتدى الاعمال في تعزيز الاستثمار في تركيا، ودفع معدلات التبادل التجاري بما يحقق مصالح البلدين.

موقف مشترك من القضية الفلسطينية

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، رافضا التصرفات الأحادية في الأراضي المحتلة، مع التشديد على ضرورة تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

أمن الإقليم مسئولية جماعية

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن أمن الإقليم واستقراره يمثلان مسئولية جماعية، تتطلب تعاونا أعمق بين دول المنطقة لحل أزماتها المتعددة.

الصومال والسودان

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال ورفض أي محاولات لتقسيمه، لافتا إلى اتفاقه مع الرئيس التركي على أهمية التوصل إلى هدنة في السودان تفضي إلى اتفاق سلام شامل.