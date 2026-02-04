نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يوجّه بزيادة ضخ السلع الأساسية والتوسع في المعارض استعدادا لشهر رمضان من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 فبراير 2026 10:59 صباحاً - محمد أحمد_ وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة معدلات ضخ السلع الأساسية والسلع الحرة وياميش رمضان بالأسواق، مع التوسع في المنافذ والمعارض، والتأكد من توافر المنتجات بجميع فروع السلاسل التجارية، ومعارض وشوادر «أهلاً رمضان» على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من أية ممارسات احتكارية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور قيادات الوزارة والاتحاد، ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، وغرفة الصناعات الغذائية، وكبار المنتجين والموردين، وممثلي السلاسل التجارية، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك، لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.

وأكد الوزير أن الدولة تولي ملف توفير السلع الاستراتيجية أولوية قصوى، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لموقف الاحتياطي الاستراتيجي ومعدلات الإتاحة، سواء من خلال المخزون الحكومي أو بالتعاون والتكامل مع القطاع الخاص، لضمان وجود مخزون آمن وكافٍ يلبي احتياجات المواطنين دون أي معوقات.

وشدد على أهمية التنسيق مع المحافظين والغرف التجارية بالمحافظات، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات لضمان سرعة إقامة المعارض وانتظام تشغيلها بالكفاءة المطلوبة، بما يدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما أكّد الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في منظومة توفير السلع، داعيًا المصنعين والمنتجين والموردين لتقديم تخفيضات حقيقية وملموسة على السلع الأساسية، بما ينعكس مباشرة على الأسعار النهائية ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة خلال المواسم ذات الكثافة الاستهلاكية المرتفعة.

الاتفاق مع السلاسل التجارية على إنشاء أركان «أهلاً رمضان» بجميع الفروع بتخفيضات سعرية

وتناول الاجتماع الترتيبات التنفيذية لإقامة المعارض الرئيسية «أهلاً رمضان» في كافة المحافظات، إلى جانب التوسع في إنشاء أركان ثابتة للمعرض داخل فروع السلاسل التجارية بنفس مستويات الأسعار والتخفيضات، بما يحقق أقصى درجات الإتاحة الجغرافية للسلع.

ووجّه الوزير بالالتزام بأعلى معايير التنظيم داخل المعارض والشوادر، من خلال توفير المرافق والخدمات الأساسية، واستمرار أعمال النظافة، وتنظيم حركة المواطنين بما يتناسب مع حجم الإقبال المتوقع، فضلًا عن التطبيق الأمثل لاشتراطات الدفاع المدني وإجراءات السلامة والحماية من الحريق، لضمان بيئة تسوق آمنة ومنضبطة.

وأكد أهمية استدامة عمل معارض «أهلاً رمضان» لأطول فترة ممكنة وفقًا لمعدلات الإقبال بكل محافظة، مع الاستعاضة الفورية عن أي سلع تنفد وعدم السماح بحدوث نقص، بما يعزز استقرار الأسواق ويرسخ حالة الانضباط في تداول السلع.

ومن جانبهم، أعلن ممثلو الاتحاد العام للغرف التجارية وكبار المنتجين والموردين وممثلو السلاسل التجارية التزامهم بعدم تحريك الأسعار، والعمل على تثبيتها، بل وخفضها في بعض السلع، بما يدعم استقرار الأسواق خلال شهر رمضان. كما أكدوا جاهزية المعرض الرئيسي «أهلاً رمضان» بالقاهرة والجيزة للافتتاح اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في خطوة تعكس تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان وفرة السلع وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير التموين على استمرار الوزارة في تنفيذ خطة شاملة لضبط الأسواق، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والتوسع في المبادرات والمعارض السلعية، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، ويعكس قدرة الدولة على إدارة ملف الأمن الغذائي بكفاءة واحترافية.

