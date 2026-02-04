نعرض لكم الان تفاصيل خبر القابضة الغذائية: استلام 1.1 مليون طن قصب وإنتاج نحو 95 ألف طن سكر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 فبراير 2026 11:52 صباحاً - محمد أحمد_ أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن ارتفاع معدلات توريد محصول القصب لموسم 2025/2026 إلى نحو مليون و100 ألف طن من القصب من المزارعين في مختلف مناطق الصعيد منذ بدء موسم الحصاد في ديسمبر الماضي وحتى الآن.

وقال الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم إنتاج ما يقرب من 95 ألف طن من السكر الأبيض المعبأ من الكميات المستلمة عبر مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية في أبو قرقاص وكوم أمبو وإدفو وأرمنت ودشنا وقوص وجرجا ونجع حمادي.

وشدد ناجي على التزام الشركة بتسديد قيمة الكميات الموردة بالكامل للمزارعين فور التوريد إلى المصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، وفقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف ضمان تسريع عمليات الدفع والوفاء بحقوق المزارعين، وهو ما يمثل حافزًا قويًا لانتظام التوريد وزيادة الكميات الموردة خلال الموسم الحالي. وأوضح أن هذه الإجراءات تسهم أيضًا في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج في المواسم المقبلة.

وأكد الكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الموسم الحالي لحصاد وتوريد القصب يسير بشكل جيد، ولا توجد أي مشكلات أو عوائق تواجه المزارعين والموردين في تسليم المحصول إلى مصانع الشركة، والتي تعمل على مدار 24 ساعة بنظام ثلاث ورديات.

وأشار إلى أنه، بخلاف إنتاج السكر المعبأ من محصول القصب المورد من المزارعين، يتم إنتاج منتجات أخرى من الصناعات التكاملية، ومنها الكحول والخل والعلف وغيرها.

جدير بالذكر أن موسم حصاد وتوريد قصب السكر 2025/2026 يستهدف استلام نحو 6 ملايين طن من المزارعين، بهدف إنتاج ما يتراوح بين 650 و675 ألف طن من السكر الأبيض المعبأ، والذي يتم توجيهه لدعم المنظومة التموينية وضمان توافر السكر للمواطنين بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى توزيع كميات منه على السلع الحرة في المجمعات الاستهلاكية والمبادرات الحكومية التي تديرها وزارة التموين

