ارتفاع التجارة الثنائية بين مصر وتركيا إلى 6.290 مليار دولار في أول 11 شهرا من 2025

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 فبراير 2026 05:52 مساءً - سمر السيد _ أفاد تقرير حكومي بارتفاع إجمالي قيمة التجارة الثنائية بين مصر وتركيا في أول 11 شهر من العام الماضي 2025 مسجلة نحو 6.290 مليار دولار، مقابل 6.119 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2024.

نمو قيمة الواردات المصرية من تركيا إلى 3.344 مليار دولار

وحسبما أشارت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ازدادت قيمة الواردات المصرية من تركيا إلى 3.344 مليار دولار في الفترة ما بين شهري يناير إلى نوفمبر الماضيين مقابل 2.998 مليار دولار بزيادة قدرها 345.620 مليون دولار خلال هذه الفترة.

تراجع قيمة الصادرات المصرية لأنقرة إلى 2.946 مليار دولار

فيما تراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى أنقرة في الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر الماضيين بنسبة 5.6% مسجلة نحو 2.946 مليار دولار، مقابل 3.121 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2024.

نمو إجمالي قيمة التجارة الثنائية بين مصر ودول العالم إلى 141.295 مليار دولار

وارتفعت إجمالي قيمة التجارة الثنائية بين مصر وجميع دول العالم إلى نحو 141.295 مليار دولار، مقارنة مع 127.708 مليار دولار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

بحسب بيانات الإحصاء، توزعت التجارة المشتركة بين مصر ودول العالم بين صادرات مصرية بقيمة 47.516 مليار دولار مقابل 41.050 مليار دولار، وواردات بقيمة 93.779 مليار دولار مقابل 86.658 مليار دولار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

يشار إلى أنه من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر اليوم الأربعاء، 4 فبراير الجارى، حسبما أعلن دوران ببيان مدير الاتصالات في الرئاسة التركية.

وأفاد “بيان” بأن الرئيس التركي سيشارك في الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما سيحضر أردوغان منتدى الأعمال التركي المصري، الذي سيعقد كجزء من الزيارة.

