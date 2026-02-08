نعرض لكم الان تفاصيل خبر إنجازات للطاقة تدرس الطرح في البورصة المصرية أو الإقليمية خلال 5 سنوات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 فبراير 2026 06:00 مساءً - سمر السيد _ كشف محمد الدمرداش الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنجازات لإدارة أصول أنظمة المياه والطاقة والغذاء، أن الشركة تدرس عددًا من السيناريوهات التمويلية الاستراتيجية في الفترة الراهنة لعملها من بينها الطرح في البورصة المصرية أو إحدى البورصات الإقليمية أو العالمية خلال خمس سنوات، إلى جانب سيناريوهات أخرى تشمل دخول شركاء استراتيجيين في هيكل الملكية.

وأوضح في مؤتمر صحفي نظمته الشركة اليوم، أن شركته نجحت على مدار السنوات الماضية في بناء نموذج استثماري قائم على الحوكمة والانضباط المؤسسي، وهو ما مكنها من حشد التمويلات اللازمة لتتفيذ مشروعاتها.

أكد أن التحدي الحقيقي في المشروعات العاملة بقطاع الطاقة والمياه والغذاء لا يتمثل في نقص التمويل المناخي، بل في عدم جاهزية المشروعات استثماريًا.

وأشار إلى أن شركة إنجازات أعلنت في أغسطس 2025 عن آليات جديدة لتمويل مشروعاتها، تعتمد على مزيج من رأس المال المباشر والتمويل البنكي (Debt)، من خلال التعاون مع بنوك محلية، بالإضافة إلى التعاون مع CI Capital لتأسيس صندوق استثماري متخصص في تمويل مشروعات الطاقة والمياه الموجهة للقطاع الزراعي.

وأضاف أن هذا الصندوق يهدف إلى اختصار فترات تطوير المشروعات، ومن المتوقع الوصول إلى الإغلاق الأول للصندوق خلال عام 2026، مع الإعلان عن تطورات إيجابية قريبة.

وتوقع الدمرداش ، الإغلاق المالي لثلاثة مشروعات للشركة خلال عام 2026، منها مشروع في القطاع التجاري والصناعي، واثنان في القطاع الزراعي.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي والتجاري الخاص بمشروعات الشركة، كشف عن قرب الإعلان عن الإغلاق المالي لمشروع يتضمن بعد إقليمي تتجاوز استثماراته 10 مليون دولار.

أوضح أن متوسط حجم الاستثمار في المشروع الواحد يبلغ نحو 10 ملايين دولار.

وأشار الدمرداش إلى أن الشركة تستهدف أربعة قطاعات صناعية رئيسة تشمل الحديد والصلب، والألومنيوم، والأسمدة، والأسمنت، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو عبر نماذج الشراكة مع القطاعين العام والخاص (PPP).

وأكد أن إنجازات توسعت إقليميًا من خلال تأسيس شركة قابضة في الإمارات العربية المتحدة لإدارة الشركات التابعة لها، إلى جانب التواجد في لبنان في القطاع التجاري، مع خطط لمزيد من التوسع في أفريقيا.

وأوضح أن استقرار سعر الصرف وتراجع أسعار الفائدة في مصر منح مشروعات الشركة دفعة قوية، وأسهم في تعزيز الجدوى الاستثمارية، مؤكدًا أهمية التمويل الأجنبي ودور مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم خطط التوسع المستقبلية للشركة.

تأسست “إنجازات” في مصر عام 2011، وتتمتع بخبرة عملية تتجاوز 14 عامًا في تطوير وتشغيل نموذج “البنية التحتية المستدامة كخدمة” لأنظمة المياه والطاقة والغذاء.

واستثمرت “إنجازات” 33 مليون دولار في مشروعاتها القائمة، كما طوّرت أكثر من 63 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وهو ما يكفي لإمداد 40,000 منزل بالكهرباء، كما تدير سنويًا أكثر من 15مليون متر مكعب من المياه للأغراض الزراعية .

