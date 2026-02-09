نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: وضع آليات لتطوير تكنولوجيا الحفر لمضاعفة إنتاج الزيت الخام من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 فبراير 2026 05:52 مساءً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع عدد من مسؤولي شركات البترول العالمية في مصر، وذلك لبحث وضع آلية لتطوير تكنولوجيا الحفر وتنمية الحقول وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية بما يسهم في تنفيذ الخطة الخمسية لمضاعفة الإنتاج المحلي للزيت الخام.

مصر تجاوزت مرحلة هبوط مؤشر إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي ووصلت إلى مرحلة الاستقرار

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أن الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول لديها تاريخ كبير من الإنجازات التي أدت إلى زيادة إنتاج البترول خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن مصر تجاوزت مرحلة هبوط مؤشر إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، ووصلت إلى مرحلة الاستقرار في الإنتاج، وذلك نتيجة تطبيق المحفزات لزيادة معدلات الإنتاج.

وأوضح الوزير أن تسديد مستحقات الشركاء الأجانب تم وفق الخطة التي نفذتها الوزارة، مؤكدًا أن التعاون مع الشركاء الأجانب يجب أن ينتقل إلى مرحلة أخرى متقدمة للعمل على زيادة الإنتاج بشكل مضطرد.

وأشار الوزير إلى أن هدف الوزارة الاستراتيجي في الوقت الراهن هو مضاعفة الإنتاج خلال السنوات الخمسة المقبلة من خلال التعاون مع الشركاء الأجانب، عبر زيادة أعمال الحفر، وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الحفر، وبشكل خاص الحفر الأفقي، مؤكدًا في السياق ذاته على أهمية ضخ الشركاء الأجانب استثمارات في البحث والتطوير في أساليب الحفر الجديدة، بما يتناسب مع صناعة البترول المصرية.

ووجه الوزير بوضع آلية تعاقدية وفنية بين الهيئة المصرية العامة للبترول من جانب، والشركاء الأجانب من جانب آخر، من خلال الاتفاق على نماذج للتعاقد ونماذج لتنفيذ الأعمال الفنية في الحقول، بهدف تطوير الأعمال وزيادة الإنتاج.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على إطار زمني لإعداد تلك الآلية التنفيذية لزيادة الإنتاج اعتمادًا على أحدث التكنولوجيات العالمية، بما في ذلك اتباع أساليب مختلفة في عمليات الحفر، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد تلك الآلية مع نهاية الشهر الجاري.

ومن جانبهم، أثنى ممثلو الشركات العالمية على دور وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم خطط التوسع في الإنتاج، مؤكدين تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ آلية عمل واضحة لزيادة الإنتاج، من خلال تقديم أحدث الحلول التكنولوجية في تقنيات الحفر وتنمية الحقول.

