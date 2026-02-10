نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:10 مساءً - محمد أحمد_ أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2026، بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) اعتبارًا من اليوم الاثنين ولمدة شهر، على أن تكون مدة التصفية لكل محل أسبوعين.

ونص القرار على ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة مديريات التموين المختصة، مع الالتزام بإعلان ثمن كل سلعة معروضة للبيع خلال التصفية مقترنًا بسعرها قبل التخفيض، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلك.

وأكد الوزير أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على السلع بتخفيضات حقيقية، مشيرًا إلى أن التصفية تشمل محال بيع الملابس، والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية مثل الأحذية والحقائب، إلى جانب مختلف الأنشطة التجارية الأخرى.

كما وجّه وزير التموين مديري المديريات بتيسير الإجراءات أمام أصحاب المحال الراغبين في المشاركة، مع تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها والالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيض، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.

