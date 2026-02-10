نعرض لكم الان تفاصيل خبر مديرة صندوق النقد: ما أنجزته مصر في السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف نجاحا حقيقيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:03 مساءً - دوت الخليج_ أكدت كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بشأن سعر الصرف كافية، مضيفةً أنه من وجهة نظر صندوق النقد الدولي فإن ما تم تحقيقه على صعيد السياسة النقدية يعد نجاحًا حقيقيًا، ليس فقط في تحرير سعر الصرف، بل أيضًا في الانتقال نحو استهداف التضخم، مشيرةً إلى أن التقدم في هذا المسار جيد جدًا.

جاء ذلك في مقابلة مع بلومبرج على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت جورجييفا أن ما شهدته مصر يتمثل في تقدم مستمر في الإصلاحات الاقتصادية، موضحةً أن الخطوة الأهم التي اتخذت خلال هذا البرنامج كانت تحرير سعر الصرف.

كما أشارت إلى تحقيق قدر كبير من الإنجاز فيما يتعلق بتعزيز السياسة النقدية، وقدرتها على تحقيق أهدافها، وزيادة مستوى الشفافية، إلى جانب التخارج التدريجي لمؤسسات الدولة من الاقتصاد.

وتوقعت جورجييفا استمرار العلاقات الوثيقة للغاية مع مصر، قائلة: “لقد بنينا روابط قوية، أما فيما يتعلق بكيفية صياغة شكل هذه العلاقات مستقبلًا، فسوف يتضح ذلك عند انتهاء البرنامج الحالي. لكن ما يمكنني قوله هو أننا سنواصل دعم مصر في مسار الإصلاح، من أجل الشعب المصري، وكذلك للدور المهم الذي تلعبه مصر في هذه المنطقة”.

