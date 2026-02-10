 الكرملين: لم نحدد موعدا بعد للجولة التالية من محادثات أوكرانيا

الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الكرملين الثلاثاء إنه لم يتم تحديد موعد بعد للجولة التالية من محادثات السلام بشأن أوكرانيا، لكنه رجّح أن تجرى المفاوضات قريبا.

عقدت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة اجتماعا في أبوظبي الأسبوع الماضي لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية.

ولم تحرز المحادثات أيّ تقدم كبير رغم تبادل 314 أسير حرب، في أول عملية تبادل منذ تشرين الثاني.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الثلاثاء عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله إنه لا يوجد ما يدعو للتحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوروبا وأوكرانيا، حيث ما يزال هناك طريق طويلة أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا.

توسّطت الولايات المتحدة في محادثات بين روسيا وأوكرانيا لوضع مسوّدات مختلفة لخطة إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن رغم وعود ترامب المتكرّرة بتحقيق ذلك.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله: "ما تزال الطريق طويلة".