نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. التضخم بمدن مصر يتباطأ إلى 11.9% خلال يناير من 12.3% في ديسمبر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:00 مساءً - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم في مدن مصر بنسبة 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.

كان استطلاع قد أجرته وكالة “”، قد أشار إلى أن معدل التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 11.7% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر السابق له، مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس وتراجع أسعار الغذاء.

فيما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يناير الماضي إلى 10.1%، مقابل 10.3% خلال شهر ديسمبر 2025.

وبحسب البيان، فإن معدل التضخم الشهري في يناير 2026 سجل 1.5% مقابل 0.1% في ديسمبر 2025.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. التضخم بمدن مصر يتباطأ إلى 11.9% خلال يناير من 12.3% في ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.