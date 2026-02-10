نعرض لكم الان تفاصيل خبر القابضة الغذائية: توريد 1.5 مليون طن قصب لمصانع السكر والصناعات التكاملية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:52 صباحاً - محمد أحمد_ أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، توريد 1.5 مليون طن من محصول قصب السكر من المزارعين منذ بدء الموسم، عبر مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية.

وقال الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم إنتاج 130 ألف طن من السكر الأبيض من الكميات المستلمة، ضمن الخطة الإنتاجية المعتمدة للموسم الحالي.

وأضاف ناجي أن الشركة قامت بسداد قيمة الكميات الموردة بالكامل للمزارعين فور توريدها، مشددًا على التزام الشركة بصرف المستحقات خلال ساعات قليلة من التوريد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهو ما يمثل حافزًا قويًا لدعم المزارعين وضمان انتظام التوريد.

وأوضح أن مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية تشمل أبو قرقاص، كوم أمبو، إدفو، أرمنت، دشنا، قوص، جرجا، ونجع حمادي، موزعة على خمس محافظات: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، والمنيا.

ومن جانبه، قال الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن موسم حصاد وتوريد قصب السكر الحالي يشهد إقبالًا كبيرًا من المزارعين لتوريد الكميات المتعاقد عليها مع الشركة.

وأضاف فتحي أن الشركة تستهدف خلال موسم توريد القصب 2025/2026 توريد نحو 6 ملايين طن من المحصول، لإنتاج 650 إلى 675 ألف طن من السكر الأبيض، إلى جانب الصناعات التكاملية القائمة على مخلفات صناعة السكر.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار إلى أن المصانع تعمل بنظام ثلاث ورديات يوميًا على مدار 24 ساعة، بما يضمن انتظام استلام المحصول وتحقيق المستهدفات الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الطاقات التشغيلية خلال موسم العصير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القابضة الغذائية: توريد 1.5 مليون طن قصب لمصانع السكر والصناعات التكاملية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.