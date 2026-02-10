ضبط مدير شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:34 مساءً - في إطار مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسؤول، وبحوزته وحدة مونتاج كاملة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بقصد تحقيق الربح المادي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.