تراجع أسعار الذهب محليًا مع هبوط الأوقية عالميًا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:06 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 30 جنيها ليسجل عيار 21 مستوى 6730 جنيها وبلغ الجنيه الذهب 53840 جنيها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بالتزامن مع انخفاض الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 35 دولارا، لتسجل قرابة 5048 دولارًا. في ظل حالة من الحذر تسود أوساط المستثمرين قبيل صدور بيانات الوظائف والتضخم الأمريكية المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي يُنتظر أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7691 جنيهًا وعيار 18 بلغ 5769 جنيهًا

وقال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7691 جنيهًا، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قرابة 5769 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل مكاسب على مدار جلستين متتاليتين، وذلك في ظل ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، بالتزامن مع ترقّب المستثمرين لبيانات الوظائف والتضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها خلال الأيام المقبلة، لتقييم توجهات أسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار المعادن النفيسة من مستوياتها القياسية التي سجلتها في نهاية يناير الماضي، بعد موجة صعود حادة وسريعة، وبحلول إغلاق تعاملات يوم الجمعة، تراجع سعر الذهب بنحو 11% عن ذروته المسجلة في 29 يناير، رغم بقائه مرتفعًا بنحو 15% منذ بداية العام.

وفي هذا السياق، قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، إن وتيرة مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تشهد تباطؤًا خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، وهو ما يُعد عاملًا مؤثرًا في النقاشات الجارية داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

ويتوقع المستثمرون أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري، بواقع 25 نقطة أساس لكل خفض، مع ترجيح تنفيذ أول خفض في يونيو المقبل. ويُعرف عن الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، استفادته من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وعلى صعيد العوامل الجيوسياسية، ساهمت نتائج الانتخابات اليابانية المبكرة التي أُجريت يوم الأحد في إزالة قدر من عدم اليقين السياسي، وهو ما دعم معنويات السوق، إلى جانب مؤشرات على تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

في الوقت نفسه، بدا المستثمرون مترددين في اتخاذ مراكز كبيرة قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر إعلانه يوم الأربعاء، وبيانات التضخم الاستهلاكي المرتقبة يوم الجمعة، في ظل حالة من الترقب وعدم اليقين.

وعلى صعيد الذهب، لا يزال الاتجاه العام غير محسوم، إذ تُقابل الرهانات على سياسة نقدية أكثر تيسيرًا من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي تراجعًا في الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، مدفوعًا بتحسن نسبي في الأوضاع الجيوسياسية.

وفي هذا الإطار، انتهت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، يوم الجمعة، باتفاق عام على الاستمرار في المسار الدبلوماسي، وهو ما خفف من المخاوف المرتبطة بإمكانية حدوث مواجهة عسكرية في الشرق الأوسط، ودعم ثقة المستثمرين، ودفع بتدفقات الأموال بعيدًا عن الذهب خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الاجتماعات التي استمرت نحو ثماني ساعات بأنها «بداية جيدة» جرت في أجواء إيجابية، بينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات بأنها «جيدة جدًا»، مشيرًا إلى عقد اجتماع جديد في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

في حين عادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الواجهة، عقب تصريحات ترامب يوم السبت، التي أشار فيها إلى إمكانية مقاضاة مرشحه الجديد لرئاسة المجلس، كيفن وارش، في حال عدم خفض أسعار الفائدة. كما لم يستبعد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إمكانية فتح تحقيق جنائي مع وارش إذا رفض خفض الفائدة.

وفي سياق آخر، أفاد بنك الشعب الصيني، يوم السبت، بأن البنك المركزي المصري واصل مشترياته من الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي خلال يناير، ما يعكس استمرار الطلب القوي في ظل المخاوف المالية التي تواجه الاقتصادات الكبرى.

كما أشارت تقارير إلى أن الجهات التنظيمية الصينية نصحت المؤسسات المالية بتقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، على خلفية مخاوف تتعلق بمخاطر التركّز وتقلبات الأسواق، وهو ما قد يعزز جاذبية الذهب كأحد أهم أدوات التحوط عالميًا.

