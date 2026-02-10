رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والغرافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:22 مساءً - يدخل نادي الاتحاد السعودي مواجهة مفصلية اليوم عندما يستضيف شقيقه الغرافة القطري على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ويطمح النمور لتأمين ممر آمن نحو الأدوار الإقصائية مستفيدين من حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق في الآونة الأخيرة والتي وضعته في المركز السادس برصيد 9 نقاط.

يدرك الفهود أن التعثر في هذه المباراة قد يضعف حظوظهم في التأهل، إذ يتواجد الفريق القطري في المركز التاسع بـ 6 نقاط؛ مما يجعل المباراة أشبه بنهائي مبكر لفض الاشتباك في منطقة وسط الجدول بمنطقة الغرب.

فنيًا، يبدو الاتحاد في وضعية هجومية مثالية، خاصة مع عودة القوة الضاربة المتمثلة في يوسف النصيري وموسى ديابي، وهو ما يفرض على مدرب الغرافة وضع استراتيجية دفاعية محكمة لامتصاص الضغط الجماهيري المتوقع في جدة.

أما الغرافة من جانبه لن يكتفي بالدفاع، إذ يمتلك أسماءً خبيرة مثل ياسين إبراهيمي وفرجاني ساسي القادرين على قلب الموازين في أي لحظة من خلال الهجمات المرتدة السريعة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة

سيكون بإمكان المتابعين مشاهدة مباراة الغرافة والاتحاد مباشرة عبر شبكة بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة beIN Sports 2 AFC التي توفر استوديو تحليليًا متكاملًا قبل صافرة البداية.

كما ستنقل قناة الكأس 6 (Alkass Six HD) وقناة أبوظبي الرياضية آسيا أحداث المباراة، مع توفر خيارات البث الرقمي عبر تطبيق تود وخدمة بي إن كونكت ومنصة شوف.

معلق مباراة الاتحاد ضد الغرافة اليوم

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة الوصف والتعليق على أحداث القمة للمعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، الذي سيبث الحماس بكلماته المعهودة عبر القناة القطرية.

بينما عبر قنوات الكأس سيكون الجمهور على موعد مع صوت المعلق العماني خليل البلوشي ليضفي صوته حماسًا إضافيًا على مجريات اللعب ليمنح الجماهير خيارات متنوعة لمتابعة المباراة بالصوت المفضل لديهم.

موعد مباراة الاتحاد ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة

تنطلق صافرة هذه الملحمة الكروية مساء اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وسيكون الجمهور في القاهرة على موعد مع اللقاء عند الساعة الثامنة والربع مساءً، بينما تترقب الجماهير في أبوظبي انطلاق المواجهة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، لتبدأ سهرة آسيوية مرتقبة تجمع بين عراقة الاتحاد وطموح الغرافة.

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة

من المنتظر أن يعتمد الاتحاد على العناصر التالية أمام الغرافة:

الصربي رايكوفيتش في حراسة المرمى.

في الدفاع يبرز دانيلو بيريرا وحسن كادش وماريو ميتاي.

يقود الوسط فابينيو وحسام عوار ودومبيا.

في الهجوم المثلث الخطير يوسف النصيري وموسى ديابي وفيرنانديز.

أما الغرافة، فمن المتوقع أن يدخل اللقاء بوجود ندياي في الحراسة، وسانو وهيون سو في الدفاع، مع قيادة فرجاني ساسي للوسط، والثلاثي ياسين إبراهيمي وكومان وحمد في الخط الأمامي.