تراجع أسعار الذهب والفضة

تراجع أسعار الذهب والفضةتراجع الذهب، اليوم، لكنه ظل متماسكا ​فوق 5000 دولار للأوقية وسط ترقب صدور بيانات مهمة عن الوظائف والتضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي من ​شأنها أن توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة التي سيقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 5029.49 دولار للأوقية (الأونصة).

في المقابل ارتفع المعدن النفيس بنسبة اثنين بالمئة أمس الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة 0.5 بالمئة ​إلى ​5052.0 دولار.

وهبطت أسعار ​الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 81.64 دولار، بعد صعودها بنسبة سبعة بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة.

كما تراجعت اسعار البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 بالمئة إلى 2084.09 دولار للأوقية، بينما نزل ​البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1710.75 دولار.