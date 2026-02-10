نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرا التموين والزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحون 25 معرضًا وشادرًا لـ«أهلاً رمضان» بالجيزة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:59 مساءً - محمد أحمد _ افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء المصري، وبحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي بمحافظة الجيزة، والمقام بشارع فيصل الرئيسي، وذلك في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتوسع في إقامة المعارض السلعية قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

وشهد الافتتاح أيضًا تدشين 25 معرضًا وشادرًا آخرين بمختلف أنحاء المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد فاروق أن معارض «أهلاً رمضان» تمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة لزيادة المعروض من السلع وضبط الأسواق، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة خلال فترات زيادة الطلب.

وأضاف وزير التموين، أن التوسع في إقامة معارض وشوادر «أهلاً رمضان» بجميع محافظات الجمهورية يأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية والسادة المحافظين والغرف التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن وصول السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المناطق، وتحقيق العدالة في الإتاحة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية التنسيق الدائم والمستمر بين وزارتي الزراعة والتموين والسادة المحافظين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطن المصري وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تشارك بقوة من خلال منافذها المتحركة والثابتة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بمنتجات تصل من المزارع مباشرة إلى المستهلك، بما يضمن أعلى جودة وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسب تتراوح بين 20% و30%.

كما أكد حرص الوزارة على المشاركة في المعارض المختلفة بمنتجات عالية الجودة وأسعار تنافسية، لافتًا إلى وجود تنسيق كامل مع وزارة التموين لضمان استدامة الضخ اليومي للسلع، خاصة اللحوم والدواجن والبيض والبقوليات، طوال فترة المعارض، مع تشديد الرقابة لضمان تلبية احتياجات جميع الأسر قبل حلول الشهر الكريم.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن افتتاح معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي بشارع فيصل يأتي بالتوازي مع افتتاح 22 معرضًا آخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمختلف الأحياء والمراكز والمدن، إلى جانب 4 معارض بالمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المعارض تضم مختلف السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تخفيضات مناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، وبمشاركة الشركات والجهات المنتجة، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري وضبط الأسواق.

ووجّه محافظ الجيزة الشكر لوزارتي التموين والزراعة وكافة الجهات المشاركة في تنظيم المعارض، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.

ويُقام المعرض على مساحة تقارب 2000 متر مربع، ويضم نحو 60 شركة عارضة، إلى جانب تخصيص جناح كامل للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجناح منفصل لطرح اللحوم والخضروات والفاكهة، بما يسهم في تنوع المعروض وتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

ومن المقرر أن يستمر المعرض في استقبال المواطنين حتى عيد الفطر المبارك، حيث يعمل يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً، في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على السلع الغذائية والرمضانية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

