رئيس الوزراء: دمج التنمية المحلية والبيئة يضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة أكبر

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 فبراير 2026 01:06 صباحاً - يارا الجنايني – قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن دمج ملفات التنمية المحلية والبيئة تحت وزارة واحدة لا يقلل من دور وزارة البيئة، بل يهدف إلى تعزيز البعد البيئي في كل مشروعات التنمية المحلية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن وزارة البيئة كانت تتكون أساسًا من جهاز شؤون البيئة وجهاز إدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى المحميات الطبيعية، إلا أن آليات التنفيذ غالبًا تقع على عاتق المحافظات، ما يؤدي أحيانًا إلى بطء التنفيذ أو ضعف الاستجابة.

أضاف، أن وجود وزير واحد معني بالملفين يضمن التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة، وتحسين أداء العمل على المستوى المحلي، وتنفيذ توصيات جهاز شؤون البيئة بسرعة وفعالية أكبر، مؤكدًا أن هذا الدمج من شأنه أن يفعّل العمل على المستوى المحلي ويضمن الحفاظ على البيئة ضمن مشروعات التنمية.

