هتسمع بصوت مين.. قائمة معلقين مباراة برشلونة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 01:22 مساءً - يستضيف ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو مواجهة مرتقبة تجمع بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، في قمة منتظرة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين فريقين يطمحان لبلوغ النهائي.

ويخوض برشلونة اللقاء بعدما تأهل على حساب ألباسيتي في ربع النهائي بنتيجة 2-1، بينما بلغ أتلتيكو مدريد الدور ذاته عقب فوزه العريض على ريال بيتيس 5-0، في عرض أكد جاهزية فريق المدرب دييجو سيميوني للمنافسة على اللقب.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

تقام المباراة يوم الخميس 12 فبراير 2026، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تنقل المواجهة عبر قناتي MBC مصر 2 وMBC Action، كما يمكن متابعتها عبر الإنترنت من خلال منصة شاهد.

معلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن يتولى التعليق على هذه القمة نخبة من المعلقين المتميزين عبر قنوات MBC، ومنهم، فارس عوض، ومدحت شلبي.