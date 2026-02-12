نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: تصفية الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام غير مطروح إطلاقا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 فبراير 2026 10:06 مساءً - يارا الجنايني– قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن وزارة قطاع الأعمال العام تم إلغاؤها بعد أن أدت دورًا انتقاليًا منذ تأسيسها في عهد الدكتور عاطف عبيد، حيث كانت تضم 6 شركات قابضة و60 شركة تابعة تحت إشراف الوزارة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المهام المتعلقة بهذه الشركات أصبحت الآن من مسؤوليات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال مرحلة انتقالية، مشيرًا إلى أن الهدف ليس تصفية الشركات أو المساس بالعمالة، بل تعظيم الاستفادة من هذه الأصول الكبيرة التي تُقدر قيمتها بمئات المليارات وقد تصل إلى أكثر من تريليون جنيه، بما يعود بالنفع على الدولة.

احتمالات عدة لإدارة هذه الشركات قد تشمل نقل بعضها إلى الصندوق السيادي أو النقل إلى الوزارات المتخصصة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن هناك احتمالات عدة لإدارة هذه الشركات، منها نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي على غرار تجربة الشركة القابضة للتأمين التي شهدت رفع كفاءتها وتحقيق تأثير إيجابي ملموس على الإيرادات، أو نقل عدد منها إلى الوزارات المتخصصة التي تعمل في نفس مجالاتها، بما يضمن حوكمة أفضل ورفع كفاءة التشغيل.

وأكد أن نائب رئيس الوزراء سيقدم تصورًا متكاملًا في الفترة القادمة لكيفية إدارة هذه الشركات والاستفادة القصوى من أصولها، ليتم الإعلان عنه رسميًا خلال الفترة المقبلة.

