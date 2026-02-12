نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تعين فهد السيف وزيرا للاستثمار خلفا لخالد الفالح من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 فبراير 2026 08:52 مساءً - العربية نت _ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمراً ملكياً نص على تعيين فهد بن عبدالجليل بن علي السيف وزيراً للاستثمار.

واشتملت حزمة الأوامر الملكية إعفاء وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح وتعيينه وزير دولة عضو في مجلس الوزراء.

وشغل فهد السيف منصبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والاستثمار والدراسات الاقتصادية، ورئيس قطاع التمويل الاستثماري العالمي بصندوق الاستثمارات العامة وعضو مجلس إدارة هيئة التأمين منذ عام 2024م.

يتمتع بخبرة واسعة في قطاع الأسواق المالية في شركات محلية ودولية، تشمل إدارة الخزينة، والاستثمارات، وتمويل الشركات، وفقاً لسيرته الذاتية بموقع هيئة التأمين السعودية.

حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية.

ويشغل أيضاً عدة مناصب في مجالس إدارات شركات محلية ودولية، بما في ذلك ترؤسه لمجلس إدارة شركة تأجير الطائرات (آفيليس) وإعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. كما يمتلك خبرة تزيد عن 26 عاماً في إدارة أقسام متنوعة بما في ذلك إدارة الخزينة والاستثمارات، وإدارة الدين، وتمويل الشركات.

بدأ فهد السيف حياته المهنية في القطاع الخاص، وشغل مناصب عليا في كل من البنك السعودي الأول (ساب) وإتش إس بي سي السعودية لأكثر من عقد.

وبعد فترة عمله في القطاع الخاص، عمل مستشاراً لوزير المالية، كما أسس وترأس مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية (أُعيدت تسميته لاحقًا باسم المركز الوطني لإدارة الدين العام) حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.

