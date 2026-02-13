وزير المالية الفلسطيني: الرواتب الاثنين المقبل بنسبة 60%أعلن وزير المالية الفلسطيني إسطفان سلامة، أن الوزارة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نوفمبر، يوم الاثنين المقبل، بنسبة 60% بحد أدنى 2000 شيقل.

وقال سلامة، في مؤتمر صحفي عقد بمدينة البيرة اليوم الخميس، إن الوزارة عملت، وما زالت، بصعوبة بالغة لتوفير هذه النسبة من الرواتب وصرفها قبل حلول شهر رمضان، مع استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) للشهر العاشر على التوالي، محذراً من أن الوضع المالي للسلطة بات "خطيرا للغاية".

وأشار إلى أن وزارة المالية تحتاج إلى حوالي 700 مليون شيقل لصرف هذه النسبة، إلا أن ما يتوفر منها هو فقط حوالي 100 مليون شيكل، فيما عملت على توفير الباقي بجملة من الحلول والإجراءات مع البنوك وسلطة النقد و"إجراءات أخرى".

وأوضح أن معدل ما يتوفر من إيرادات للحكومة من الإيرادات المحلية يبلغ فقط حوالي 400 مليون شيقل شهريا، تستهلك خدمة الدين العام ما بين 250 و300 مليون منها، ويتبقى ما بين 100 و150 مليون فقط.

وأضاف: عمليا، ما يتوفر فقط 10% من قيمة الرواتب، بينما نصرف 60%.