حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 12:29 صباحاً - بين جدران ملعب ميتروبوليتانو الذي لا يهدأ، يكتب التاريخ فصلًا جديدًا من فصول التنافس الأزلي، حيث يحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد في سهرة كروية مرتقبة ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ويدخل البلوجرانا اللقاء بنشوة انتصاره الأخير في الليجا باحثًا عن تأمين طريق العبور نحو النهائي.

يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد الأسطورة في كأس الملك مباشر بدون تقطيع

يتسلح رجال دييجو سيميوني بالأرض والجمهور لغسل أحزان تعثرهم المحلي الأخير، خاصة وأنهم تأهلوا لهذا الدور بعد استعراض هجومي كاسح بخماسية في شباك بيتيس.

وقد أُسدل الستار عن كافة التفاصيل التنظيمية للقمة اليوم بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، إذ تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

ويترقب المتابعون صراعًا اليوم خارج الخطوط، حيث يطمح هانز فليك لمواصلة عروضه القوية، بينما يخطط سيميوني لإغلاق المنافذ أمام طموحات الفريق الكتالوني قبل موقعة الإياب الحاسمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الكأس

لعشاق البث المجاني، أعلنت قناة إم بي سي مصر 2 عن نقل أحداث المباراة الكبرى مباشرة عبر شاشتها، مما يتيح للجمهور العربي متابعة كافة تفاصيل القمة دون عناء التشفير.

كيف تشاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عبر الإنترنت؟

ستكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد متاحة لعشاق المشاهدة الرقمية عبر تطبيق شاهد، لضمان تغطية شاملة للمباراة التي يغيب عنها عدد من ركائز البرسا الأساسية للإصابة، مما يضع العمق الاستراتيجي لكتيبة فليك تحت مجهر الاختبار الحقيقي.

وتأتي هذه المباراة في توقيت مثالي للفريقين، إذ يسعى كل منهما لإنقاذ موسمه بلقب الكأس الغالي، خاصة مع تقلبات النتائج في الليجا؛ مما يجعل من مباراة الليلة في مدريد حاسمة وهامة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.