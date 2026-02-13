رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 12:29 صباحاً - يتحفز عشاق الكرة الإسبانية لمتابعة ليلة كروية صاخبة، حيث يشد الرحال فريق برشلونة إلى العاصمة لملاقاة أتلتيكو مدريد فوق أرضية ميدان ميتروبوليتانو، وتأتي هذه القمة في إطار المحطة الأولى من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في مواجهة يبحث فيها الفريق الكتالوني عن مواصلة زحفه المحلي تحت قيادة هانز فليك.

في مباراة اليوم يخطط الروخي بلانكوس لاستعادة توازنه المفقود بعد عثرته الأخيرة في الليجا متسلحًا بذكريات تفوقه الكاسح في الدور السابق حين أمطر شباك بيتيس بخماسية نظيفة.

ويعتبر هذا اللقاء فرصة ذهبية لبرشلونة لتأكيد صحوته بعد الفوز الأخير على مايوركا بثلاثية، فيما تمثل المباراة لأتلتيكو مدريد بوابة المصالحة مع جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة المفاجئة من ريال بيتيس، مما يجعل الصدام الفني بين المدرستين الألمانية واللاتينية على أشدّه في سهرة الليلة.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

من المقرر أن تطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويُمكن متابعتها في منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

وتستمر قناة إم بي سي مصر في تقديم خدمتها المجانية لعشاق الساحرة المستديرة من خلال نقل هذه القمة المرتقبة، وسيكون الجمهور على موعد مع تغطية حصرية ومباشرة عبر شاشة إم بي سي مصر 2.

كيف تشاهد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد عبر الإنترنت؟

يتوفر البث الرقمي لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عبر تطبيق شاهد، مما يضمن وصول الحدث لكافة المتابعين في الوطن العربي لحظة بلحظة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد الليلة

يواجه المدرب الألماني هانز فليك معضلة حقيقية في ظل قائمة الغيابات الطويلة التي تضم أسماء بوزن ثقيل مثل بيدري وجافي ورافينها، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد.

ومن المتوقع أن يدفع بتشكيلة اضطرارية يقودها خوان جارسيا في حراسة المرمى، مع الاعتماد على الشاب باو كوبارسي في قلب الدفاع، بينما يقود المهاري لامين يامال والوافد داني أولمو العمليات الهجومية خلف رأس الحربة فيران توريس، في محاولة لخطف هدف خارج القواعد يسهل مهمة الإياب.