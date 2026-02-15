نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة الاستثمار تطلق المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 فبراير 2026 04:06 مساءً - أعلنت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في بيان اليوم، عن إطلاق المنصة الرقمية لخدمات قطاع الأداء الاقتصادي، وذلك كمنصة موحدة لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة للمستثمرين.

وتهدف المنصة إلى تيسير الحصول على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات، والتي تشمل تقديم الخدمات التالية:

1- تعديل الهياكل المالية

2- التقييم

3- دراسة الجدوى وقياس التكاليف الاستثمارية

وأوضحت الهيئة أنه سيتم في المرحلة الأولى، استقبال طلبات خدمة تعديل الهياكل المالية من خلال المنصة الرقمية، وذلك بالتوازي مع نظام التقديم الورقي المعتمد، تمهيدًا للانتقال الكامل إلى منظومة التقديم الإلكتروني وفق خطة التحول الرقمي المعتمدة، وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع.

ويمكن التقدم للحصول على الخدمات عبر الرابط التالي: [https://ep.gafi.gov.eg]، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code).



