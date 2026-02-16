الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت البيانات الصادرة عن بورصة عمّان ارتفاعًا في أرباح الشركات المدرجة خلال عام 2025، مقارنة بالعام السابق، وذلك وفق النتائج المالية المعلنة.

ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان 14% في 2025

وبحسب الأرقام ارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة بنسبة 14% لتصل إلى نحو 2.366 مليار دينار في عام 2025، مسجلة بذلك ثاني أعلى مستوى أرباح قياسي في تاريخ السوق بعد عام 2022.

وعلى مستوى القطاعات، سجّل القطاع المالي نموًا في أرباحه بنسبة 10.6%، لتبلغ 1.32 مليار دينار خلال عام 2025.

كما ارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 21%، لتصل إلى 813 مليون دينار، في حين حقق قطاع الخدمات نموًا بنسبة 11.4%، لتسجل أرباحه 231.9 مليون دينار في 2025.

وتعكس هذه النتائج الأداء المالي للشركات المدرجة في بورصة عمّان خلال عام 2025، وفق البيانات الرسمية المعلنة.