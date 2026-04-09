نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإيكاو تشيد بتقدم مصر في تحديث منظومة الملاحة الجوية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 03:13 صباحاً - دوت الخليج_ استقبلت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية محمد سماوي، نائب مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث تطورات منظومة الملاحة الجوية في مصر، في إطار توجهات وزارة الطيران المدني لتعزيز تنافسية المجال الجوي المصري إقليميًا ودوليًا.

وكان في استقبال الوفد الكابتن إيهاب محيي الدين، رئيس الشركة، بمشاركة عدد من القيادات الفنية والتشغيلية، حيث تأتي الزيارة في إطار الشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي ودعم جهود تطوير قطاع الملاحة الجوية.

وخلال الزيارة، أشاد سماوي بنتائج الاجتماعات التي عُقدت مع المختصين بالشركة، والتي استعرضت أبرز التطورات، مثمنًا الخطوات التي تم اتخاذها لتحديث منظومة الملاحة الجوية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ حزم تطوير المجال الجوي (ASBU)، ودعم خطة الملاحة الجوية الوطنية (NANP).

من جانبه، أكد رئيس الشركة أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة لتعزيز مكانتها في صناعة الطيران، في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني، وبمتابعة من وزير الطيران المدني، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بهدف تطوير منظومة تشغيلية حديثة تدعم موقع مصر كممر جوي آمن وموثوق.

وأشار إلى أن الكوادر الوطنية تمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح المنظومة، لما تمتلكه من كفاءة في التعامل مع التحديات والظروف الاستثنائية، من خلال تكامل العمل بين مختلف التخصصات.

كما استعرض جهود تطوير أنظمة الرادارات والاتصالات والمساعدات الملاحية، ودمجها مع تقنيات الأقمار الصناعية الحديثة، إلى جانب تحديث شبكة الطرق الجوية وفقًا للمعايير الدولية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ولفت إلى الإجراءات الاستباقية التي تضمن انسيابية الحركة الجوية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية، مؤكدًا قدرة المنظومة على استيعاب التغيرات المفاجئة مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.

وفي ختام الزيارة، أعرب نائب مدير المكتب الإقليمي للإيكاو عن تقديره لجهود الشركة، مشيدًا بجودة الخدمات المقدمة ودورها في دعم خطط المنظمة على مستوى الشرق الأوسط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإيكاو تشيد بتقدم مصر في تحديث منظومة الملاحة الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.