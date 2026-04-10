نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع الملاحة في مضيق هرمز إلى 10% رغم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 04:59 صباحاً - _ تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى نحو 10% فقط من مستوياتها الطبيعية اليوم الخميس، رغم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تأكيد طهران سيطرتها على المضيق من خلال تحذير السفن بضرورة الالتزام بمياهها الإقليمية.

وتقطعت السبل بمئات ناقلات النفط وغيرها من السفن في الخليج منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير، ما أدى إلى عرقلة تدفق نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، في أحد أكبر اضطرابات الإمدادات على الإطلاق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع الملاحة في مضيق هرمز إلى 10% رغم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.