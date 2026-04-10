نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: خفض متأخرات الشركاء الأجانب إلى 1.3 مليار دولار بنهاية مارس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 03:13 صباحاً - يارا الجنايني_ كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المتأخرات المستحقة لشركاء قطاع البترول تم خفضها لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار بنهاية مارس 2026، في إطار خطة تهدف لتعزيز الاستقرار المالي ودعم استدامة الاستثمارات في قطاع الطاقة.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أنه تم التنسيق بشكل كامل لوضع جدول زمني لسداد وتسوية كافة المديونيات المستحقة للشركات بحد أقصى 30 يونيو 2026، بما يعزز ثقة الشركاء الأجانب ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والإنتاج.

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.