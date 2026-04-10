ارتفاع أسعار النفط 5% وسط مخاوف تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 06:00 صباحاً - _ ارتفعت أسعار النفط بنحو 5% خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل الشكوك المحيطة بوقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف بشأن استمرار القيود على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، مع تردد شركات الشحن في استئناف عبور السفن.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4.41 دولار، أو 4.7%، لتسجل 99.14 دولارًا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 7.57 دولار، أو 8%، ليصل إلى 99.15 دولارًا للبرميل.

