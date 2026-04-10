الحفني: مصر تتجه لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطيران منخفض الانبعاثات والدعم الفني متاح للمشروع

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 03:13 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وفدًا من مجموعة شركات فهد آل ثاني القطرية برئاسة الشيخ فهد بن ناصر بن فهد آل ثاني.

وجاء اللقاء في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة وخدمات الطيران الحديثة، وجذب الاستثمارات النوعية، وتبني حلول متقدمة تدعم خفض الانبعاثات الكربونية.

وتناول الاجتماع عددًا من المبادرات الاستراتيجية، أبرزها دراسة إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) في مصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ويواكب التحولات العالمية المتسارعة في صناعة النقل الجوي.

وأكد الوزير أن مصر تتجه بقوة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطيران منخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات والدعم الفني للمشروع، بما يضمن تطبيق أحدث التقنيات العالمية وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والسلامة، وفق التوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وأوضح الحفني أن التحدي البيئي أصبح أولوية لصناعة الطيران عالميًا، في ظل السعي لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وهو الهدف الذي حققته الإيكاو، بما يفرض التوسع في استخدام وقود الطائرات المستدام.

وأضاف أن السوق المصري غني بالثروات التي تمكّنه من تصنيع الوقود المستدام، ويمتلك مقومات تنافسية تؤهله ليكون منصة واعدة لمشروعات الطيران منخفض الانبعاثات، في ظل التطوير الشامل للبنية التحتية والالتزام الكامل بالأطر الدولية المتعلقة بخفض الانبعاثات.

وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير القطاع ترتكز على الابتكار وتطبيق التكنولوجيا النظيفة، مع العمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات من خلال بناء شراكات مع كبرى الكيانات الدولية، لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، أعرب الشيخ فهد بن ناصر آل ثاني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا اهتمام المجموعة بتوسيع نطاق أعمالها في مصر، مشيرًا إلى أن خبرات المجموعة تؤهلها لتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في دعم النمو المستدام وتعزيز كفاءة قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والدولي.

بحضور المهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والمهندسة هبه الله حزين، المؤسس والشريك التنفيذي للشركة المصرية القطرية لإنتاج الوقود المستدام، والطيار كريم جميل، مستشار رئيس سلطة الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث التعاون الاستثماري في مجال إنتاج الوقود الحيوي.

