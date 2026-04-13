الأرصاد تحذر: ارتفاع فى الحرارة يكسر حاجز الـ30 ويصل ذروته الأربعاء والخميس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 02:20 صباحاً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حتي نهاية الأسبوع، ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن هذا الارتفاع يصل ذروته يومى الأربعاء 15 أبريل والخميس 16 أبريل، وتكسر درجات الحرارة العظمي حاجز الـ30 والـ35 درجة ببعض المناطق.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين 13 أبريل 2026، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

​يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً.

الظواهر الجوية



​شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحاً): قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

​أتربة عالقة نهاراً: على بعض المناطق المكشوفة من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

​نشاط رياح (تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س): على مناطق من (السلوم - سيوة) ومناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي على بعض المناطق.



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:



- الطقس فى القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 17 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 31 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 32 درجة.

الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 33 درجة.

الصغرى 19 درجة.