مصدر أمني ينفي مزاعم إضراب محتجز عن الطعام بالشرقية.. ويؤكد: لا صحة لوجود إضرابات داخل أقسام الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 02:20 صباحاً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله إضراب أحد المحجوزين بأحد أقسام الشرطة بالشرقية عن الطعام إحتجاجاً على تعرضه لإنتهاكات مما أدى لتدهور حالته الصحية .

وأكد المصدر على عدم وجود أية إضرابات داخل أياً من مراكز أو أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية .. وأن تلك الإدعاءات تأتى فى إطار المحاولات اليائسة والمتكررة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.