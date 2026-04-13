صن داونز يفوز على الترجي في رادس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 01:23 صباحاً - حقق فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي فوزًا ثمينًا على مضيفه الترجي التونسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «رادس»، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الترجي ضد صن داونز

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق برايان مونيز في الدقيقة 51، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب الحاسمة.

بهذا الانتصار، اقترب صن داونز من حسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما نجح في العودة بانتصار غالٍ خارج الديار يعزز من فرصه في بلوغ المباراة النهائية.

وشهدت المباراة صراعًا قويًا بين عملاق الكرة التونسية وبطل جنوب أفريقيا، حيث اتسمت المواجهة بالحذر التكتيكي من الجانبين، في ظل سعي كل فريق لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل لقاء العودة.

الترجي ضد صن داونز.. صراع الحلم القاري

دخل الترجي التونسي اللقاء بطموحات كبيرة لاستعادة أمجاده القارية، ومواصلة مشواره نحو التتويج باللقب الخامس في تاريخه، بعدما توج بالبطولة أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.

في المقابل، يطمح صن داونز لمواصلة حضوره القوي في البطولة، والاقتراب من لقبه الثاني بعد تتويجه التاريخي عام 2016، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المنافسين على اللقب في السنوات الأخيرة.

الترجي ضد صن داونز.. أرقام تاريخية

ويأمل الترجي في بلوغ النهائي العاشر في تاريخه، وتكرار تفوقه السابق على صن داونز في نصف نهائي نسخة سابقة، حين نجح في الإطاحة به ذهابًا وإيابًا، في واحدة من أبرز مواجهات الفريقين القارية.

التشكيل الرسمي لفريق  صن داونز الجنوب أفريقي

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خليفة كوبيدو – خوليسو موداو – ديفين لونجا – تيبوهو موكوينا

خط الوسط: جاستن آدامز – جرانت كيكانا – تيبوهو مورينا

خط الهجوم: أرثر ساليس – مارسيلو أليندي – براين ليون

التشكيل الرسمي لفريق الترجي التونسي

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: حسام الجلاصي – محمد أمين توجاي – محمد بن حميدة – فوسيني دانهو

خط الوسط: كريم العواضي – يان ساسي – أونوشي نوتشي

خط الهجوم: حسام تقا – كوناتي – إبراهيم كيتا

 

 


 
