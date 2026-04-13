نعرض لكم الان تفاصيل خبر : عجز متوقع في إمدادات النفط خلال 2026 بفعل اضطرابات الأسواق من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 02:03 صباحاً - العربية.نت_ كشف استطلاع أجرته أن أسواق النفط قد تواجه عجزاً في إمدادات الخام خلال العام الجاري، في ظل تداعيات أزمة مضيق هرمز وتراجع الإنتاج نتيجة الهجمات على البنية التحتية في دول الخليج.

وأشار الاستطلاع إلى أن هذه التطورات أدت إلى خسارة إنتاجية تُقدّر بنحو 2.1 مليون برميل يومياً في المتوسط على مدار العام.

وتوقّع أن تتسع فجوة العجز إلى نحو 3 ملايين برميل يومياً خلال الربع الثاني، قبل أن تتحول الأسواق إلى فائض يُقدّر بـ1.4 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام.

ولفت إلى أنه قبل تصاعد التوترات، كانت التقديرات تشير إلى فائض في المعروض يبلغ نحو 1.6 مليون برميل يومياً.

وفي المجمل، يرجّح محللون أن يتجاوز الطلب على النفط حجم المعروض بنحو 750 ألف برميل يومياً في المتوسط خلال عام 2026.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر : عجز متوقع في إمدادات النفط خلال 2026 بفعل اضطرابات الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.