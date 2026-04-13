السعودية تحدد ترتيبات وإجراءات موسم الحج لعام 1447.. تعرف عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 01:23 صباحاً - استعدادًا لموسم حج هذا العام 1447هـ، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عدداً من الترتيبات والإجراءات التي تهدف للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن، ومنها:

 

أولاً: اعتبارًا من يوم الأحد 25 شوال 1446هـ الموافق 13 أبريل 2025م، يُشترط على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصريح دخول نظامي، وذلك عبر الجهات المختصة، باستثناء:

 

حاملي صادرة من العاصمة المقدسة.

 

حاملي تصاريح الحج النظامية.

 

من يحمل تصريح عمل داخل المشاعر المقدسة.

 

ثانيًا: يُمنع دخول المقيمين غير الحاصلين على تصريح إلى العاصمة المقدسة خلال موسم الحج، ويُعاد من لا يحمل التصريح من نقاط الضبط الأمني.

 

ثالثًا: تبدأ إجراءات إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" اعتبارًا من 1 ذو القعدة 1446هـ، ويستمر التنظيم حتى نهاية موسم الحج.

 

رابعًا: تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي لضمان سلامة ضيوف الرحمن وتنظيم الحركة داخل العاصمة المقدسة، بما يحقق أعلى درجات الأمن والانسيابية.

 

ودعت وزارة الداخلية السعودية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مع التأكيد على أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية."

 

 

 

 

 

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

