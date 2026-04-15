نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التخطيط: تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسة للحكومة المصرية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 04:18 مساءً - عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اليوم الأول لزياراته، سلسلة من اللقاءات على هامش زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وذلك بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشئون الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

لقاء المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية

التقي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وأعرب وزير التخطيط خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية في دعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعدين، ومشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية.

كما أكد أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية، والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها: تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل، ومستدام، ويرفع من كفاءة إدارة الموارد المالية، والاقتصادية.

المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية: ملتزمون بمواصلة دعم جهود التنمية الوطنية من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية للقطاع الخاص المصري

تابعنا على | Linkedin | instagram

ومن جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكدا الالتزام بمواصلة دعم جهود التنمية الوطنية من خلال توفير التمويل، والخبرات الفنية للقطاع الخاص المصري، مشيرا إلى أن مصر تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة.

كما أضاف المدير التنفيذي للمؤسسة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع مجالات التعاون، لتشمل مشروعات جديدة في مجالات البنية الأساسية، القطاعات القائدة للنمو بما في ذلك السياحة، والخدمات المالية، والطاقة النظيفة بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز فرص الاستثمار في السوق المصرية، خاصة أن التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص قد أسهم في تنفيذ مشروعات مبتكرة، تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

لقاء نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كما التقي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيد عثمان دايون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعرب د. أحمد رستم خلال اللقاء عن تقديره لزيارة رئيس البنك الدولي إلى مصر في مارس ٢٠٢٦، مؤكدا حرص البناء على نتائجها بما يسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية، وإدارة الموارد المائية، والسياحة، والأمن الغذائي، والزراعة.

كما تناول اللقاء فرص التوسع فى مجالات الدعم الفني المقدم من البنك الدولي لمصر في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها: تطوير منظومة وطنية متكاملة للابتكار والذكاء الاصطناعي، والترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحديث وتطوير الموانئ، وتعزيز جهود توطين الصناعة.

نائب رئيس البنك الدولي يثمن التعاون القائم مع مصر ويؤكد تقديره للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية

ومن جانبه، ثمن نائب رئيس البنك الدولي, التعاون القائم مع مصر، معربًا عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية. كما أكد استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم، خاصة في مجالات السياحة والتمويل المبتكر والطاقة المتجددة بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص.

لقاء المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)

كما التقي الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيد تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وأعرب وزير التخطيط خلال اللقاء عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في دعم بيئة الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن ضماناتها الاستثمارية، قد أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، مثل: الطاقة المتجددة، والقطاع المصرفي، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وشدد على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسة للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساس للنمو الاقتصادي، موضحا أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار: الوكالة حريصة على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار دعم بيئة الاستثمار في مصر

ومن جانبه، أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع، والبنية التحتية والخدمات المالية، مؤكدا حرص الوكالة على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار دعم بيئة الاستثمار في مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التخطيط: تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسة للحكومة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.