د. نبال دهبة: مصنع جينفاكس للقاحات يستهدف تغطية السوق المحلي بـ 80 مليون جرعة مع تصدير الفائض لأفريقيا

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 05:11 مساءً - رنا ممدوح _ قالت الدكتورة نبال دهبة، الشريك المساهم والمدير التنفيذي لشركة جينفاكس، إن مشروع تدشين أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يهدف إلى تغطية السوق المحلي بـ 80 مليون جرعة مع تصدير الفائض إلى أفريقيا.

وأعلنت د.نبال دهبة، في بيانها الصادر اليوم، أن “جينفاكس” تسعى لرفع نسبة الإنتاج المحلي إلى 50% بحلول عام 2030، و75% بحلول 2035 للوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل عام 2040.

وأكّدت، أن مشروع «جينفاكس» يُمثل أحد أهم محركات توطين صناعة اللقاحات، بفضل قدراته الإنتاجية وخططه التوسعية التي تستهدف السوقين المحلي والإفريقي، بما يعزز من قدرات مصر الصناعية في هذا القطاع الحيوي ويدعم تحقيق الأمن الصحي.

خطة طموحة لتوطين إنتاج ما يقرب من 29 مصلًا تتضمن 14 لقاحاً بالمرحلة الأولى يمثل 90% من برامج التطعيم الإلزامية بمصر

وذكرت دهبة أن المصنع يستهدف إنشاء بنية إنتاجية متطورة بطاقة إنتاجية تبلغ 270 مليون جرعة سنويًا للخط الواحد، إلى جانب خطة طموحة لتوطين إنتاج ما يقرب من 29 لقاحًا ومصلًا، تتضمن 14 لقاحاً بالمرحلة الأولى بما يمثل 90% من برامج التطعيم الإلزامية بمصر، وذلك من خلال شراكات مع نحو 15 شركة عالمية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة برامج التطعيم، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضافت: “يمثل هذا المشروع خطوة محورية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة اللقاحات في مصر، تقوم على نقل وتوطين التكنولوجيا، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب التوسع في التصدير للأسواق الإفريقية، في ظل الطلب المتزايد على اللقاحات، وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتوزيع اللقاحات”.

وتابعت: يُعد البحث والتطوير هو محور استراتيجية جينفاكس، حيث أسست أول بنك للسلالات في إفريقيا لتطوير لقاحات متوافقة مع الخصائص الوبائية الإقليمية من خلال نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع، إلى جانب تعزيز الشراكات البحثية مع الجامعات والمراكز العلمية لتحويل المعرفة إلى منتجات مبتكرة.

جدير بالذكر، أن المشروع يقع في القطاع الصناعي الأول لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، على مساحة تقدر بنحو 50 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، مع تصميم يواكب معايير التصنيع الدوائي العالمية، بما يؤهله للحصول على الاعتمادات الدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أيضًا أن شركة «جينفاكس» أسست أكاديميتها العلمية الأولى في تاريخ مصر لتصنيع اللقاحات بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وفقًا للمعايير العالمية، وذلك برعاية مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية و شراكة كبرى الشركات العالمية للتعليم الطبى المستمر فى قطاع تصنيع الأدوية الحيوية واللقاحات.

