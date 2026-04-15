نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: 18 شركة أمريكية تبدي رغبة في استكشاف فرص استثمار بمصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 05:11 مساءً - محمد أحمد _ عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة موسعة مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU)، برئاسة بيتر تيشانسكي، وذلك بمشاركة ممثلي 18 شركة أمريكية وعالمية عاملة بقطاعات استثمارية واقتصادية متنوعة لتعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية في السوق المصري، والعمل على تحويل اهتمام الشركات العالمية إلى استثمارات فعلية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الحكومة المصرية انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على الإصلاحات القطاعية والتشريعية، بعد نجاحها في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.

وتوزعت الكيانات المشاركة في المائدة ما بين 9 شركات عالمية كبرى، وهي شركة GE Healthcare والتي تعمل في مجال الرعاية الصحية ومثلها أندرو كوين، وشركة Lockheed Martin المتخصصة في التكنولوجيا والصناعات الدفاعية والممثلة في شون باتون، وشركة Resecurity الرائدة في مجال الأمن السيبراني والممثلة في أليكس هانتر، وشركة Philips العاملة في قطاع التكنولوجيا الطبية والممثلة في إدوارد برايد.

بالإضافة إلى شركة Kraft Heinz في مجال الصناعات الغذائية ويمثلها ويليام بيرنز، وشركة Morgan Stanley كواحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المالية والاستثمارية والممثلة في أنس بيلي، وشركة Level 4 International المتخصصة في الخدمات الدولية ومثلتها فانيسا آدامز، وشركة Sumitomo Corporation ذات الأنشطة التجارية والصناعية المتنوعة ومثلتها ياسوكو فوميكو، ووصولاً إلى شركة PWB Earth التي تركز على مجالات التكنولوجيا والاستدامة وكانت ممثلة في روبيش هاندالي.

كما ضمت القائمة 4 شركات أمريكية كبرى لها ثقل اقتصادي واسع، وهي شركة Procter & Gamble (P&G) المتخصصة في قطاع السلع الاستهلاكية، وشركة The Coca-Cola Company الرائدة عالمياً في قطاع المشروبات، وشركة Chevron كأحد العمالقة في مجال الطاقة والنفط والغاز، بالإضافة إلى شركة Martin Corporation التي تعمل في مجالات الصناعات المتخصصة والدقيقة.

وشهدت المائدة 5 مؤسسات استشارية وبيوت خبرة دولية، وهي شركة Blue Merchant Partners المتخصصة في الاستشارات المالية، وشركة Sierra Nevada Corporation (SNC) التي تعمل في مجالات الأنظمة الفضائية والإلكترونية، ومؤسسة Bankers Without Boundaries (BwB) المعنية بالابتكار المالي، وشركة KRL International المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية، بالإضافة إلى مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) بصفته الجهة المنظمة لهذا اللقاء رفيع المستوى.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وكشف الوزير، عن استراتيجية الدولة لسد الفجوة التمويلية بين معدل الاستثمار المستهدف 25% ومعدل الادخار الحالي 11%، وذلك من خلال تعظيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تحفيز استثمار المدخرات المحلية عبر إصلاح قطاع التأمين وصناديق المعاشات، وتوجيهها نحو المشروعات طويلة الأجل وصناديق رأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة.

الحكومة جادة في مواصلة إصلاح الاقتصاد مستقرة ولوائح مرنة تصون حقوق المساهمين وتحفز الاستثمار

وفي خطوة تعكس جدية الدولة في طمأنة المستثمرين، كشف الوزير عن نجاح الحكومة المصرية في تحقيق طفرة بملف مستحقات شركات النفط العالمية؛ حيث انخفضت المتأخرات بشكل حاد من 6.5 مليار دولار لتصل إلى 1.2 مليار دولار فقط، بالتوازي مع تخصيص استثمارات ضخمة لتحديث الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي، بما يضمن استدامة الإمدادات وتنافسية السوق.

وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، أوضح الدكتور فريد، أن التوجه الحالي يتضمن تبني أطر قانونية مرنة تحاكي النماذج الدولية الرائدة، مؤكدًا إمكانية دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في مناطق كمراكز للمال والأعمال، لضمان أعلى مستويات الوضوح والحماية للمستثمر الأجنبي.

كما أشار إلى توجه الدولة لتبني نماذج تنظيمية حديثة، بما يشمل هياكل الشراكة (GP/LP)، بما يوفر وضوحًا قانونيًا وحماية متكاملة للمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.

نعمل على تقليل المخاطر الاستثمارية وتبسيط الإجراءات لضمان بيئة أكثر جاذبية

كما استعرض الوزير جهود تطوير بيئة الأعمال، والتي تشمل التوسع في ميكنة الخدمات وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، جنباً إلى جنب مع تفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تمنح مجالس إدارتها صلاحيات إصدار التراخيص والموافقات بشكل مباشر، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتعزيز كفاءة الإجراءات أمام المستثمرين.

وشهدت المائدة المستديرة نقاشات تفاعلية موسعة، استعرضت خلالها كبرى الكيانات الدولية تطلعاتها نحو السوق المصري؛ حيث أجمع ممثلو شركتي GE Healthcare و Philips على أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يعد وجهة استثمارية فرصة واعدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الطبية المتطورة والخدمات الصحية الرقمية، وهو ما يفتح الباب أمام ضخ استثمارات جديدة لتوطين أحدث الحلول العلاجية.

وفي سياق التكنولوجيا المتقدمة، أعرب ممثلو شركة Lockheed Martin عن اهتمامهم باستكشاف آفاق تعاون جديدة في مجالات الصناعات الاستراتيجية والتقنيات الدفاعية المتطورة، فيما أكد مسؤولو شركة Resecurity أن السوق المصري يمتلك إمكانات هائلة للنمو في قطاع الأمن السيبراني والتحول الرقمي، مما يجعله مركزاً إقليمياً حيوياً للخدمات الرقمية المؤمنة في المنطقة.

وعلى صعيد الصناعات التحويلية والقطاع المالي، شددت شركة Kraft Heinz على أن مصر، بفضل موقعها واتفاقياتها التجارية، تمثل سوقاً استهلاكيًا ضخمًا وقاعدة مميزة للتوسع الإقليمي في الصناعات الغذائية نحو الأسواق المجاورة. وأكدت مؤسسة Morgan Stanley هذه الرؤى بالتأكيد على أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية حالياً، تسهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبية السوق وثقة المؤسسات المالية الدولية في آفاق النمو المستقبلي للاقتصاد المصري.

وعلى هامش المائدة المستديرة، عقد الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الشركات الدولية، من بينهم أليكس هانتر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Resecurity، وويليام بهرنز، رئيس الشؤون الحكومية العالمية بشركة Kraft Heinz، حيث تم بحث خطط التوسع في السوق المصري، واستعراض فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

واختتم الوزير اللقاء بدعوة الشركات العالمية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاستثمار: 18 شركة أمريكية تبدي رغبة في استكشاف فرص استثمار بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.