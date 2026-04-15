نعرض لكم الان تفاصيل خبر «صقر للإلكترونيات والطاقة» توقع عقود 3 مشروعات في السخنة باستثمارات 18 مليون دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 06:13 مساءً - شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقود 3 مشاريع جديدة لشركة صقر للإلكترونيات والطاقة (صندوق SDC للاستثمار) داخل نطاق المطور الصناعي التابع للهيئة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

وتستهدف المشاريع، إنشاء مجمع متخصص في تصميم وتصنيع التقنيات المستخدمة في المعامل الهندسية والطبية، وقطاع الصناعات المكملة للطاقة المتجددة، بالإضافة لتنفيذ معمل بحثي صناعي متقدم يساهم في نقل و توطين التكنولوجيا في المجالات المستهدفة للتصدير.

المجمع مكون من ثلاثة مشروعات متنوعة على مساحة إجمالية 22 ألف متر مربع

ويقع المجمع المكون من ثلاثة مشروعات متنوعة على مساحة إجمالية قدرها 22 ألف متر مربع، بإجمالي تكاليف استثمارية للمشروعات الثلاثة بلغت 18 مليون دولار (تعادل نحو 940 مليون جنيه).

المشروعات تتيح نحو 500 فرصة عمل مباشرة .. وبدء التشغيل 2027

كما تتيح هذه المشروعات مجتمعة نحو 500 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل المتزامن لتلك المشاريع مطلع عام 2027.

المشروعات تستهدف تحقيق صادرات تكنولوجية بقيمة 20 مليون دولار سنويًّا

وتستهدف المشروعات مجتمعة تحقيق صادرات تكنولوجية بقيمة 20 مليون دولار سنويًّا، هذا وقد قام بتوقيع العقود الثلاثة كل من: اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، وأحمد صقر، مدير صندوق SDC للاستثمار.

المشروع الأول يقام على مساحة 8 آلاف متر مربع بتكلفة 6 ملايين دولار ويتيح 200 فرصة عمل مباشرة

يتمثل المشروع الأول في تأسيس شركة (صقر للتقنيات التعليمية والتدريبية)، المزمع إقامته على مساحة 8 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ 6 ملايين دولار، ويتيح 200 فرصة عمل مباشرة، مستهدفًا تحقيق صادرات بقيمة 5 ملايين دولار سنويًّا.

المشروع الثاني يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات 7 ملايين دولار ويتيح 200 فرصة عمل مباشرة

أما المشروع الثاني، فهو لشركة (صقر للإلكترونيات والطاقة الكهربائية)، ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، بحجم استثمارات يصل إلى 7 ملايين دولار، ويتيح 200 فرصة عمل مباشرة؛ حيث يستهدف مبيعات تصديرية تقدر بنحو 10 ملايين دولار سنويًّا.

المشروع الثالث يُقام على مساحة 4 آلاف متر مربع باستثمارات 5 ملايين دولار و100 فرصة عمل مباشرة

ويأتي المشروع الثالث والأخير لشركة (صقر للتقنيات الزراعية الذكية)، ويُقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، باستثمارات تبلغ 5 ملايين دولار، و100 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف المشروع التصدير للخارج بقيمة 5 ملايين دولار سنويًّا.

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح رئيس اقتصادية قناة السويس، أن المجمع الصناعي المزمع إنشاؤه يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع رواد الأعمال والمستثمرين المصريين في الخارج، وهي خطوة إيجابية تتماشى مع خطط الدولة المصرية للاستفادة من عقول وسواعد أبنائها في الخارج لا سيما في قطاعات تكنولوجيا المستقبل لما لديهم من خبرات واعدة في هذه المجالات التي يزداد الطلب عليها محليًّا ودوليًّا.

وأشار إلى أن اقتصادية قناة السويس تستهدف خلق تجمعات صناعية متكاملة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدًا أن الجاهزية الكبرى للبنية التحتية والمرافق ذات المعايير العالمية، بالإضافة لتوافر العمالة الفنية المؤهلة بمقابل تنافسي مهدت الطريق لأن تصبح اقتصادية قناة السويس الوجهة المفضلة للاستثمار عالميًّا.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي