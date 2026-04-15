نعرض لكم الان تفاصيل خبر «إي.تاكس»: المراكز الضريبية المميزة تقدم حزمة متكاملة ومتطورة من الخدمات للتيسير على الممولين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 06:13 مساءً - أكد خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، أننا نستهدف انطلاقة قوية ومؤثرة في مسار التحول الضريبي إلى ثقافة «خدمة العملاء»، من خلال مراكز الخدمات الضريبية المميزة التي سيتم قريبًا افتتاح أول مركز منها بالقاهرة الجديدة؛ حيث تقدم تجربة متكاملة ترتكز على تسهيل الإجراءات، وسرعة الأداء، وجودة الخدمة، بما يتسق مع المسار الذي ينتهجه أحمد كجوك وزير المالية في الإصلاحات الضريبية؛ لترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.

وقال عقب الجولة الميدانية لوزير المالية بمركز الخدمات الضريبية المميزة، إن هذه المراكز تأتي في إطار الدور التنفيذي لشركة «إي.تاكس» في دعم مصلحة الضرائب المصرية، التي فوضت الشركة في تقديم مجموعة من الخدمات الضريبية بشكل مباشر، بما يسهم في التيسير على الممولين وتقديم الدعم الفني والتقني بكفاءة عالية.

وأوضح أن مراكز الخدمات الضريبية المميزة تقدم حزمة متكاملة ومتطورة من الخدمات، تشمل التسجيل الضريبي، بدءًا من التسجيل الطوعي، وتحديث البيانات، وإصدار البطاقة الضريبية أو استخراج بدل فاقد منها، وحتى التوقف المؤقت والتسجيل المبسط.. وخدمات التوعية الضريبية من خلال تقديم الإرشاد والدعم للممولين لفهم التزاماتهم، والتعامل مع الإقرارات والنماذج الضريبية، والرد على كل الاستفسارات خاصة المتعلقة بمنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني بما تشمله من خدمات كالتسجيل، وتفعيل الأنظمة، وتكويد السلع والخدمات، ودعم تسجيل نقاط البيع، بما يضمن سهولة الانضمام لهذه المنظومات الرقمية.

أضاف عبد الغني، أن المراكز تقدم أيضا خدمات الدعم الفني المتكامل التي تتضمن تقديم حلول فورية لأي تحديات تقنية، بما في ذلك معالجة الأعطال، ودعم التكامل، وتيسير الربط مع الأنظمة المختلفة.. وكذلك خدمات الضرائب العقارية التي تشمل الدعم الفني للتسجيل والتفعيل والإقرارات والمدفوعات، والرد على كافة الاستفسارات، بما يضمن توفير الخدمة بشكل ميسر وسريع.

تقديم الدعم الفني والتقني بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى

وأكد أن هذه المراكز تعتمد على بنية تكنولوجية متقدمة، تتيح للممولين إدارة خدماتهم بسهولة، من خلال التكامل مع التطبيقات الرقمية، وإمكانية حجز المواعيد ومتابعة الطلبات من خلالها؛ بما يقلل من الوقت والجهد ويعزز كفاءة الحصول على الخدمة، لافتًا إلى أن «إي.تاكس» تعتمد أيضًا على كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، لتقديم الدعم للممولين بأسلوب احترافي ومرن، يضمن سرعة الاستجابة وتقديم حلول فعالة تلبي احتياجاتهم.

وأوضح أن الشركة تستهدف افتتاح المرحلة الأولى من مراكز الخدمات الضريبية المميزة في القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المراكز في رفع مستوى رضا الممولين، وتشجيع المزيد من الانضمام الطوعي للمنظومة الضريبية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع القاعدة الضريبية.

ويقع مركز الخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، في المبنى الإداري 5، سوديك إيست تاون، EDNC، القاهرة الجديدة، الطابق الأول، مدخل البوابة 8.

